Приватбанк возобновил работу отделения в освобожденном Херсоне

Приватбанк

Государственный Приватбанк в среду, 16 ноября, открыл первое отделение в деоккупированном Херсоне.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении отмечают, что работу отделения возобновили в считанные дни после освобождения города от оккупации.

Руководитель Южного макрорегионального управления банка Алексей Цымбалюк сообщил, что банк уже работает над открытием других отделений и возобновления работы банкоматно-терминальной сети.

"Первое, что мы сделали – так это ликвидировали все последствия пребывания в отделении так называемой оккупационной власти. Возвышенное настроение и энтузиазм наших сотрудников совершили чудеса, и в кратчайшие сроки нам удалось начать работу", – добавил топ-менеджер.

Отделение работает по адресу ул. Потемкинская, 20 в обычном режиме с 09.00 до 17.00.

"В случае смены режима комендантского часа будет изменяться и режим работы отделения", – добавили в Приватбанке.

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Напоминаем:

Государственный Ощадбанк с 16 ноября возобновляет работу отделения в освобожденном Херсоне. Адрес учреждения: ул.Черноморская, 29а.

Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.