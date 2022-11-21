Rozetka вернулась в Херсон: когда возобновят работу

Онлайн-маркетплейс Rozetka в среду, 23 ноября, возобновит работу в Херсоне.

Об этом сообщил в Faceebok соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

"Доехали. Довезли. Вернулись. Rozetka. Херсон. В среду открытие", - написал Чечеткин, добавив видео с автомобилями Rozetka на фоне стелы при въезде в город.

Напоминаем:

В освобожденный Херсон 19 ноября прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Государственный Приватбанк в среду, 16 ноября, открыл первое отделение в деоккупированном Херсоне.

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Государственный Ощадбанк с 16 ноября возобновляет работу отделения в освобожденном Херсоне. Адрес учреждения: ул.Черноморская, 29а.

Государственный ПриватБанк с пятницы 11 ноября начал ряд мер по возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в освобожденном Херсоне.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии.

12 ноября в освобожденном Херсоне заработали законные областная и городская военные администрации, а также СБУ и Нацполиция. В Херсоне ввели комендантский час с 17 вечера до 8 утра.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.

Экономическая правда