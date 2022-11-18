"Яндекс" выкупил нераспроданные товары IKEA в России: будет продавать на собственной платформе

Компания "Яндекс Маркет" выкупила нераспроданный в России ассортимент шведского мебельного гиганта IKEA, закрывшего свои магазины в РФ.

Об этом сообщает Reuters.

В среду, 16 ноября "Яндекс" подписал обязывающие документы о покупке более 20 миллионов товаров IKEA от мебели до мягких игрушек, оставшихся после последней онлайн распродажи этим летом. Компания начнет продавать товары до конца года.

Известно, что компания будет продавать эту продукцию в разделе своего онлайн-маркета под названием "Товары IKEA", объединяющего товары с российских производственных площадок, ранее поставлявших товары IKEA, привезенные из-за границы.

Напоминаем:

Шведская IKEA, с марта постепенно сворачивающая бизнес в России и продающая производственные активы внутри страны, решила ликвидировать одну из российских структур - ООО "Икеа Закупочные Услуги Рус".

После прекращения деятельности в РФ IKEA сократила 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников.

ВИДЕО ДНЯ

Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочь", управляющую магазинами сети в России.

Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.