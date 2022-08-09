IKEA наступного тижня закриє розпродаж залишків товару перед виходом із РФ

Шведський ритейлер IKEA завершить розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на російському сайті ритейлера.

"15 серпня 2022 року о 20.00 за московським часом завершиться онлайн-продаж товарів ІКЕА для покупців та клієнтів ІКЕА для бізнесу.

Магазини ІКЕА залишаться закритими та працюватимуть лише на видачу раніше оформлених замовлень, а також на повернення та обмін товарів. Всі замовлення, оформлені до закінчення онлайн-продажів, будуть оброблені, видані або доставлені протягом серпня та вересня у погоджений при замовленні час", - заявили в IKEA.

IKEA 5 липня запустила на своєму російському сайті розпродаж товарів для дому, які залишилися на її складах.

"Користувачі майже відразу почали скаржитися на збої в роботі онлайн-магазину: проблеми виникали при спробі увійти до свого облікового запису та наповнити кошик.

Увечері 7 липня онлайн-розпродаж на сайті IKEA відновився, але покупці зіткнулися з перевантаженням сайту. Наступного дня компанія повідомила, що продаж буде відкрито "після вихідних", 11 липня, але й цього дня сайт ритейлера виявився недоступним для покупців. 18 липня на сайті IKEA з'явилося повідомлення, що час онлайн-покупок обмежений до 10-15 хвилин", - пише Forbes Russia.

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Зараз на сайті IKEA для оформлення замовлення необхідно дочекатися своєї черги.

"Час очікування може тривати як кілька хвилин, так і більше години. Не оновлюйте сторінку, щоб зберегти своє місце у черзі", - йдется у повідомленні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.

Економічна правда