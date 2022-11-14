IKEA вирішила ліквідувати свою закупівельну "дочку" в Росії

Шведська IKEA, яка з березня поступово згортає бізнес у Росії і продає виробничі активи всередині країни, вирішила ліквідувати одну з російських структур - ТОВ "Ікеа Закупівельні Послуги Рус".

Про це пише "Интерфакс".

За даними аналітичної системи "СПАРК-Интерфакс", рішення про ліквідацію "дочки" ухвалили на позачергових зборах учасників ТОВ 10 листопада.

"Ліквідатором призначено Дмитра Чуріна (він же у вересні цього року виступив ліквідатором дочірньої структури іншої скандинавської компанії - фінського постачальника технологій обробки скла Glaston Oyj)", - додає видання.

"Ікеа Закупівельні Послуги Рус" належить зареєстрованим у Швейцарії IKEA Supply AG (95%) і IKEA Supply Services Holding AG (5%).

Основними видами діяльності компанії були створення і використання баз даних та інформаційних ресурсів, управління нерухомістю та надання посередницьких послуг під час її оцінки. За підсумками 2021 року "Ікеа Закупівельні Послуги Рус" отримала виручку в 454 млн рублів, чистий прибуток у розмірі 31 млн рублів.

З березня цього року IKEA поступово згортає діяльність у Росії. У звіті за 2022 фінансовий рік, опублікованому на початку листопада, ритейлер підтвердив, що до кінця 2022 календарного року має намір остаточно закрити закупівельні та логістичні офіси в Москві та Мінську.

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До початку 2023 року компанія розраховує завершити продаж чотирьох заводів у РФ. Йдеться про фабрики, розташовані в Тихвіні (Ленінградська область), Великому Новгороді (два заводи) і в селищі міського типу Красна Поляна (Кіровська область).

"Про продаж ритейлерського бізнесу компанія поки що не оголошувала. Російський Мінпромторг не раз повідомляв, що не отримував повідомлень від IKEA про продаж активів у ритейлі. За даними джерел "Интерфакса", щодо заводів IKEA процес due diligence було завершено на початку листопада", - додає видання.

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Економічна правда