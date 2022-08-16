IKEA вирішила ліквідувати свою російську "дочку"

Шведський ритейлер IKEA вирішив ліквідувати свою "дочку", яка керує магазинами мережі в Росії.

Про це пише Forbes Russia з посиланням на дані системи СПАРК.

Зазначається, що заява про ліквідацію ТОВ "Ікеа дім" подана 15 серпня, відповідні документи будуть готові 23-го.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені протягом двох місяців з моменту опублікування повідомлення про ліквідацію.

Заяву про ліквідацю подала компанія Ingka Holding Europe, яка є холдинговою структурою IKEA.

IKEA має в Росії 14 магазинів у торгових центрах "Мега", а також кілька магазинів міського формату "ІКЕА Сіті" та дизайн-студій.

Також є чотири фабрики: у Підмосков'ї (Єсипово), Ленінградській та Кіровській областях (у Тихвіні та Червоній Поляні відповідно) та у Великому Новгороді. Виторг ТОВ "Ікеа Дім" в 2021 році становив 157,3 млрд рублів, що на 27,8% більше, ніж роком раніше (123,1 млрд рублів).

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Нагадаємо:

Шведський ритейлер IKEA завершив розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня.

Повідомлялось, що меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.

Економічна правда