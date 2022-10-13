IKEA звільнила у Росії 10 тисяч співробітників
Після припинення діяльності у РФ IKEA скоротила 10 тисяч із 12 тисяч співробітників.
Про це заявив виконавчий директор INGKA Group, керуючої магазинами, Єспер Бродін в коментарі AFP.
При цьому IKEA прозвітувала про 6% зростання продажів.
Зазначається, що IKEA припинила роздрібну торгівлю в Росії в березні і вже "попрощалася" з приблизно 10 000 із 12 000 своїх співробітників у Росії.
Нагадаємо:
Шведський ритейлер IKEA вирішив ліквідувати свою "дочку", яка керує магазинами мережі в Росії.
Шведський ритейлер IKEA завершив розпродаж меблів перед виходом із РФ 15 серпня.
Повідомлялось, що меблевий гігант IKEA, який продає свої чотири заводи в Росії та скорочує штат працівників, почне розпродавати товари, що залишилися на російських складах.
Економічна правда