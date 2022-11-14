IKEA решила ликвидировать свою закупочную "дочку" в России

Шведская IKEA, которая с марта постепенно сворачивает бизнес в России и продает производственные активы внутри страны, решила ликвидировать одну из российских структур - ООО "Икеа Закупочные Услуги Рус".

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", решение о ликвидации "дочки" было принято на внеочередном собрании участников ООО 10 ноября.

"Ликвидатором назначен Дмитрий Чурин (он же в сентябре этого года выступил ликвидатором дочерней структуры другой скандинавской компании - финского поставщика технологий обработки стекла Glaston Oyj)", - добавляет издание.

"Икеа Закупочные Услуги Рус" принадлежит зарегистрированным в Швейцарии IKEA Supply AG (95%) и IKEA Supply Services Holding AG (5%).

Основными видами деятельности компании были создание и использование баз данных и информационных ресурсов, управление недвижимостью и оказание посреднических услуг при ее оценке. По итогам 2021 года "Икеа Закупочные Услуги Рус" получила выручку в 454 млн рублей, чистую прибыль в размере 31 млн рублей.

С марта этого года IKEA постепенно сворачивает деятельность в России. В отчете за 2022 финансовый год, опубликованном в начале ноября, ритейлер подтвердил, что до конца 2022 календарного года намерен окончательно закрыть закупочные и логистические офисы в Москве и Минске.

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К началу 2023 года компания рассчитывает завершить продажу четырех заводов в РФ. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (два завода) и в поселке городского типа Красная Поляна (Кировская область).

"О продаже ритейлерского бизнеса компания пока не объявляла. Российский Минпромторг не раз сообщал, что не получал сообщений от IKEA о продаже активов в ритейле. По данным источников "Интерфакса", по заводам IKEA процесс due diligence был завершен в начале ноября", - добавляет издание.

Напомним:

После прекращения деятельности в РФ IKEA сократила 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников.

Шведский ритейлер IKEA решил ликвидировать свою "дочку", управляющую магазинами сети в России.

Шведский ритейлер IKEA завершил распродажу мебели перед выходом из РФ 15 августа.

Сообщалось, что мебельный гигант IKEA, продающий свои четыре завода в России и сокращающий штат работников, начнет распродавать оставшиеся на российских складах товары.

Экономическая правда