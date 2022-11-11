Новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что банкротство компании возможно, если она не начнет генерировать больше денег.

Об этом он заявил в обращении к сотрудникам Twitter, пишет Bloomberg.

"Предупреждение прозвучало на фоне бурного начала правления Маска в компании - двухнедельного периода, в течение которого он уволил половину сотрудников Twitter, выгнал большинство топ-менеджеров и приказал остальным сотрудникам прекратить работу из дома.

Один из руководителей, который до четверга входил в состав новой руководящей команды Маска, Йоэль Рот, ушел, говорят источники. Робин Уилер, также подала в отставку - но Маск убедил ее остаться, сказали собеседники на условиях анонимности", - пишет агентство.

"В то время как покупка вывела Twitter из-под пристального внимания публичных рынков, Маск нагрузил компанию почти 13 миллиардами долларов долга, который сейчас находится в руках семи банков Уолл-стрит.

Доверие к компании подорвано так быстро, что еще до комментариев Маска о банкротстве некоторые фонды предлагали купить кредиты всего за 60 центов за доллар - цена, которая обычно назначается компаниям, находящимся в затруднительном финансовом положении", - сообщило накануне Bloomberg.

В своем обращении к сотрудникам Маск сделал несколько предупреждений, в частности, они должны подготовиться к 80-часовой рабочей неделе. Будет меньше офисных льгот, таких как бесплатная еда. Также он отменил разрешение сотрудникам работать из дома.

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"Если вы не хотите приходить, отставка принята", - цитируют источники слова Маск.

Когда его спросили о перспективе оттока кадров, Маск ответил: "Мы все должны быть более жесткими".

Обсуждая финансы и будущее Twitter, Маск сказал, что компании необходимо срочно двигаться вперед, чтобы сделать свой продукт подписки Twitter Blue стоимостью 8 долларов, за который пользователи захотят платить, учитывая отказ рекламодателей, которые обеспокоены вредоносным контентом.

По словам источника, знакомого с его стилем управления, Маск в прошлом использовал угрозу финансового краха в попытке мотивировать работников. Он пытается донести мысль, что если люди не будут упорно работать, Twitter останется в очень трудном положении, сказал собеседник.

Напоминаем:

Новый владелец Twitter Илон Маск поздно вечером в среду впервые прислал сотрудникам электронное письмо, чтобы подготовить их к "трудным временам впереди" и запретить удаленную работу, если он лично не одобрит ее.

Недавно владелец и гендиректор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что хочет создать внутри соцсети собственную платежную систему, а впоследствии трансформировать ее в универсальное приложение.

Twitter в субботу обновил свою программу в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки.

Компания Twitter временно закрыла свои офисы в пятницу после объявлений сотрудникам о том, что их проинформируют по электронной почте в этот же день, будут ли они уволены.

Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.

Экономическая правда