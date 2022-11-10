Маск анонсировал глобальные изменения в Twitter, среди них – собственная платежная система

Недавно владелец и гендиректор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что хочет создать внутри соцсети собственную платежную систему, а впоследствии трансформировать ее в универсальное приложение.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в Spaces, аудиосистеме Twitter, сообщает The New York Times.

Маск рассказал, что Twitter будет зарабатывать деньги на создателях контента и будет глубже углубляться в видео и бизнес-сегменты, которые овладел TikTok.

Также он планирует, что Twitter будет использоваться для обработки платежей вместе с подключенными дебетовыми карточками и банковскими счетами, что повторяет PayPal.

Кроме этого заявил, что в конце концов он надеется превратить Twitter в приложение для всего по образцу китайской социальной медиа-платформы WeChat. Этим приложением пользуются более миллиарда человек, чтобы находить новости, вызвать такси и заказывать еду.

"Скорость эволюции Twitter станет огромным изменением по сравнению с тем, что было в прошлом", – резюмировал миллиардер.

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Twitter в субботу обновил свою программу в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки.

Компания Twitter временно закрыла свои офисы в пятницу после объявлений сотрудникам о том, что их проинформируют по электронной почте в этот же день, будут ли они уволены.

Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.