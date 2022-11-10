Маск объявил сотрудникам Twitter о запрете удаленной работы – Bloomberg

Новый владелец Twitter Илон Маск поздно вечером в среду впервые прислал сотрудникам электронное письмо, чтобы подготовить их к "трудным временам впереди" и запретить удаленную работу, если он лично не одобрит ее.

Об этом пишет Bloomberg, которое ознакомилось с письмом.

Маск заявил, что нет "никакого способа подсластить сообщение" об экономических перспективах и о том, как это повлияет на такую зависимую от рекламы компанию, как Twitter.

Новые правила, которые вступают в силу немедленно, предусматривают, что сотрудники должны работать в офисе не менее 40 часов в неделю.

Twitter находится под руководством Маска около двух недель, за это время он уволил примерно половину сотрудников и большую часть руководящего состава.

"Новый босс поднял цену на подписку Twitter Blue до 8 долларов и добавил к ней верификацию пользователей. Маск сообщил сотрудникам в электронном письме, что он хочет, чтобы подписки составляли половину доходов Twitter", - добавляет Bloomberg.

До прихода Маска Twitter установил постоянный режим работы из любого места для своих сотрудников, многие из которых сначала перешли на удаленную работу из-за пандемии.

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"Это была одна из первых тем на общем совещании, которое Маск провел с сотрудниками Twitter после объявления о сделке по покупке компании. Тогда он заявил, что выступает против удаленной работы и будет делать исключения только в индивидуальном порядке, как он делает сейчас", - добавляет агентство.

Он также исключил "день отдыха" из календарей сотрудников Twitter, ранее писало Bloomberg, который был ежемесячным выходным днем в масштабах всей компании, введенным в период пандемии.

"Впереди трудный путь, и для достижения успеха понадобится интенсивная работа", - написал Маск в своем письме сотрудникам. В отдельном электронном письме он добавил, что "в течение следующих нескольких дней абсолютным главным приоритетом является поиск и приостановление любых проверенных ботов/троллей/спама".

Напоминаем:

Недавно владелец и гендиректор Twitter, миллиардер Илон Маск заявил, что хочет создать внутри соцсети собственную платежную систему, а впоследствии трансформировать ее в универсальное приложение.

Twitter в субботу обновил свою программу в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки.

Компания Twitter временно закрыла свои офисы в пятницу после объявлений сотрудникам о том, что их проинформируют по электронной почте в этот же день, будут ли они уволены.

Новый глава Twitter Илон Маск планирует уволить до половины сотрудников Twitter в рамках масштабного сокращения расходов компании.

Экономическая правда