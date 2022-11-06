Twitter оновив програму, щоб почати знімати 8 доларів за синю галочку

getty images

Twitter у суботу оновив свою програму в App Store, щоб почати стягувати 8 доларів за сині позначки перевірки.

Про це повідомляє Reuters.

Відтепер для користувачів на пристроях Apple iOS, які "зареєструються зараз" за 7,99 доларів на місяць, можуть отримати синю галочку біля своїх імен користувачів, так само як знаменитості, компанії та політики, на яких ви вже підписалися.

Згідно з повідомленням iOS, інші переваги оновлення включають "наполовину менше реклами", можливість публікувати довші відео в Twitter і пріоритетність рейтингу для якісного вмісту.

В агентстві зазначають, що того як Маск вступив на посаду, сині галочки біля імені користувача означали, що Twitter підтверджує, що обліковий запис належить особі чи компанії, яка на нього претендує. Не відразу було зрозуміло, як і чи планує Twitter перевіряти особу користувача, крім стягнення плати.

Новий власник Twitter заявив про оновлення на початку цього тижня, намагаючись монетизувати мережу соціальних мереж і зробити її менш залежною від реклами. Зараз Twitter безоплатний для більшості користувачів.

В оновленні Twitter повідомляється, що нова служба з перевіркою буде доступна в США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії та Великобританії.

ВІДЕО ДНЯ

"Як тільки ми підтвердимо, що він добре працює в першому наборі країн, і ми виконаємо роботу з перекладу, він буде розповсюджений у всьому світі", — написав Маск у Twitter у суботу.

Нагадаємо:

Холдингова компанія United Airlines Holdings, яка володіє американською авіакомпанією United Airlines також призупиняє рекламу в Twitter.

Компанії General Mills, Audi і Pfizer приєдналися до зростаючого списку компаній, що призупиняють рекламу в Twitter: рекламодавці стурбовані шквалом звільнень керівників Twitter і планами нового власника Ілона Маска щодо модерації контенту.