McDonald's возобновляет работу в Черкассах 

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's с 11 ноября возобновляет работу обоих заведений в Черкассах.

Об этом сообщила пресс-служба сети.

Работу восстанавливают заведения на ул. Смелянской, 31 и на ул. Шевченко, 208/1. Отмечается, что в заведении на Смелянской гости могут размещаться в зале ресторана, заехать на МакДрайв, или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo. Ресторан на Шевченко также будет работать в зале заведения.

Рестораны будут работать с 09:00 до 21:00 и закрываться в случае объявления воздушной тревоги. Заведения возобновляют работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время нужно на включение и настройку оборудования и для подготовки работников к работе.

Также рестораны не работают во время отключения электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Сейчас в Украине работают 56 ресторанов McDonald's.

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Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновила работу в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире и Виннице.