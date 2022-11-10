Экс-руководитель WOG Корецкий возглавил "Укрнафту" и "Укртатнафту"

Бывший гендиректор сети АЗС WOG возглавил отчужденные государством в начале ноября компании "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Об этом говорится в данных YouControl.

Отмечается, что смена руководства "Укрнафты" произошла 8 ноября, "Укртатнафты" - через несколько дней, 10 ноября.

Корецкий начал работу в группе "Континиум", основанной предпринимателями Игорем Еремеевым и Степаном Ивахивым, в конце 90-х. В 2013 году Корецкий возглавил сеть АЗС WOG, входящую в структуру группы, и на должности генерального директора проработал до 2018 года.

С должности он ушел в собственный бизнес и создал сеть кофеен Idealist Coffee. Как Корецкий рассказывал в интервью Forbes Украина, в 2020 году выручка Idealist составляла около 100 млн грн, а в 2021 году он планировал увеличить ее вдвое.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. До недавнего времени это была полугосударственная компания, в которой 50%+1 акция принадлежала НАК "Нафтогаз Украины", а около 42% акций - группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта") на 43,05% также принадлежал государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", остальные акции были поделены между Игорем Коломойским и Александром Ярославским.

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В начале ноября государство отчудило эти активы и передало их в управление Министерству обороны.

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Напоминаем:

В среду, 9 ноября, ПАО "Укрнафта" заявила о блокировании центрального офиса вооруженными людьми. Также сотрудники СБУ пришли в "Укртатнафту" на Кременчугский НПЗ.

Следствие подозревает должностных лица группы компаний "Укрнафты" в уклонении от уплаты налогов на более 700 млн грн в течение 2019-2022 годов.

В понедельник, 7 ноября, ЭП сообщила, что компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перейдут в собственность государства.

В тот же день о соответствующем решении официально заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, изъятые активы приобрели статус военного имущества и были переданы в управление Министерства обороны.

После завершения военного положения эти активы могут быть возвращены владельцам или соответственно возмещена их стоимость.