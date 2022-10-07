Рада назначила нового главу НБУ Пышного

Экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный стал новым главой Национального банка - его назначение поддержали в зале Верховной Рады.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Назначение Пышного поддержали 290 народных депутатов.

Пышный имеет 16 лет стажа в банковской системе, значительную часть которого посвятил Ощадбанку. С 2003 по 2007 год года он был первым заместителем председателя правления Ощада, а в 2014 году вернулся в Ощадбанк как председатель правления до 2020 года. После него Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, советником которого Пышный стал два года спустя - в мае 2022 года.

На время его управления пришлись наиболее значимые изменения в Ощадбанке и вывод финучреждения на прибыльную деятельность. Также на время его работы в банке пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с Россией - по активам Ощадбанка в Крыму на 1,3 млрд долл.

Пышный - давний политический соратник Яценюка: они вместе работали над политическим проектом "Фронт змин". На парламентских выборах 2012 года Пышный стал заместителем руководителя штаба "Батькивщины", а в декабре - лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".

Сейчас же он тесно сотрудничает с главой Офиса президента Андреем Ермаком, в частности в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". В 2016 году основали общественную организацию "Почувствуй", которая помогает людям с недостатками слуха. Кроме того, в 2010 году Ермак был доверенным лицом Арсения Яценюка на 216 округе в Киеве во время выборов президента.

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Читайте больше о причинах увольнения экс-главы НБУ Шевченко читайте в статье: Отставка главы НБУ на фоне войны. Почему Зеленский меняет руководителя Нацбанка?

Напоминаем:

В четверг днем Верховная Рада уволила Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины. Во вторник он официально подтвердил, что уходит в отставку. Он заявил, что принял такое решение "в силу причин, связанных со здоровьем".

Кроме того, в четверг Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Впоследствии Шевченко заявил о политическом давлении во время его пребывания в должности и прокомментировал объявление ему подозрения от САП и НАБУ.

Уже вечером в четверг Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать назначение экс-главы Ощадбанка Андрея Пышного на должность главы Национального банка.





