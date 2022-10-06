США могут снова высвободить нефть из резервов из-за сокращения добычи ОПЕК+

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Соединенные Штаты не исключают никаких мер из возможных в ответ на решение стран-экспортеров нефти о сокращении добычи, в частности рассматриваются новые высвобождения нефти из резервов США.

Об этом сообщает Financial Times.

Белый дом заявил, что рассматривает возможные меры реагирования на сокращение поставок нефти от стран ОПЕК+, в частности - новые высвобождения из Стратегического нефтяного резерва США для сдерживания цен на энергоносители.

В среду ключевые министры ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. Это - самое большое сокращение добычи нефти со времен пандемии COVID в 2020 году. В пресс-релизе было уточнено, что сокращение на 2 млн б/с будет от квот, а не от реальной добычи. Учитывая пропорцию квот и их выполнения в сентябре, снижение будет менее 1 млн б/с (по подсчетам Bloomberg, 880 тысяч б/с).

Брайан Диз, директор Национального экономического совета при Белом доме, назвал решение ОПЕК+ сократить добычу "ненужным и неоправданным" и заявил, что США рассматривают возможность дальнейшей продажи из своих стратегических запасов, которые уже сократились более чем на 200 млн баррелей в прошлом году.

Он также не исключил введения запрета или ограничения экспорта бензина и других нефтепродуктов, когда журналисты спросили, рассматривается ли такая идея. "Президент дал нам указание, и оно остается неизменным - не исключать ни одно решение", - сказал Диз.

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Решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября приведет к росту цен выше $100 и заставит США использовать свои стратегические запасы.

Президент США Джо Байден назвал недальновидным решение ОПЕК+ сократить добычу нефти, "пока мировая экономика имеет дело с продолжающимся негативным влиянием вторжения Путина в Украину".

Цены на нефть в четверг стабилизировались вблизи трехнедельных максимумов после того, как ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи примерно на 2 миллиона баррелей в день, что является крупнейшим сокращением с 2020 года.