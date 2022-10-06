Нафта: аналітики очікують зростання цін вище 100 доларів за барель після рішення ОПЕК+

Рішення країн ОПЕК+ скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу з листопада призведе до зростання цін вище за $100 і змусить США використати свої стратегічні запаси.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитаних аналітиків.

При цьому фактичне скорочення, ймовірно, складе близько 1 млн барелів, причому на частку Саудівської Аравії припаде більше половини.

Аналітики Morgan Stanley заявили, що ціна на нафту марки Brent "наблизиться до $100 за барель швидше, ніж ми передбачали раніше".

Банк підвищив свій прогноз за ціною Brent на перші три місяці 2023 року на $5, до $100 за барель, зберігши без змін свій прогноз на наступні три квартали.

У Goldman Sachs також підвищили прогноз за ціною марки Brent у четвертому кварталі - на $10, до $110 за барель.

"Усі події, які ми спостерігаємо у сфері пропозиції на даний момент, значною мірою готують ґрунт для того, що, на нашу думку, ціни будуть вищими наприкінці цього року", - сказав голова відділу енергетичних досліджень банку Демієн Курвалін.

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В UBS Group очікують, що ціна на нфту Brent підніметься вище 100 доларів протягом наступних кварталів.

"Скорочення видобутку ОПЕК+ буде поєднуватися з європейською забороною на імпорт російської нафти", - кажуть аналітики.

ING Groep NV

Рішення країн ОПЕК+ достатньо, щоб різко змінити баланс та підштовхнути ринок до дефіциту на весь 2023 рік, заявив керівник відділу сировинної стратегії ING Groep NV у Сінгапурі Уоррен Паттерсон.

Він зазначив, що прогноз банку по марці Brent на рівні $97 наступного року має явний потенціал зростання. І назвав можливим подальше вилучення нафти зі стратегічних резервів США, хоча цей захід і має лише обмежений вплив.

Citigroup

Хоча на папері скорочення велике, фактичне скорочення буде набагато меншим, оскільки країни ОПЕК+ і зараз не виконують свої квоти, зазначили аналітики банку, зокрема Франческо Марточчіа та Ед Морс. На їхню думку, цей крок може мати неприємні наслідки для ОПЕК+, оскільки ще більше вдарить по економічній активності та попиту на нафту.

RBC Capital Markets

Фактичне скорочення, ймовірно, складе близько 1 млн барелів на день, причому на частку Саудівської Аравії доведеться більше половини, зазначають аналітики компанії, зокрема Хеліма Крофт. Хоча Білий дім дав зрозуміти, що можливі подальші вилучення нафти зі стратегічного резерву, найближчим часом це навряд чи станеться.

SPI Asset Management

"Нафтовий комплекс зайнятий оцінкою складнощів фактичного скорочення, беручи до уваги невідповідність між видобутком і квотою", - сказав керуючий партнер компанії Стівен Іннес. За його словами, нафта марки Brent може піднятися вище за $100 в найближчі кілька кварталів.

Нагадаємо:

Ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.

Це найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID у 2020 році. Воно діятиме з листопада.

У пресрелізі ОПЕК+ уточнили, що скорочення на 2 млн б/д буде від квот, а не від реального видобутку. Враховуючи пропорцію квот та їх виконання у вересні, зниження буде менше 1 млн б/д (за підрахунками Bloomberg, 880 тисяч б/д).

Президент США Джо Байден назвав недалекоглядним рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти, "поки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Путіна в Україну".

Ціни на нафту у четвер стабілізувались поблизу тритижневих максимумів після того, як ОПЕК+ домовилась про скорочення видобутку приблизно на 2 мільйони барелів на день, що є найбільшим скороченням з 2020 року.

Економічна правда