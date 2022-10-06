Нафта торгується біля тритижневих максимумів після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток

Ціни на нафту у четвер стабілізувались поблизу тритижневих максимумів після того, як ОПЕК+ домовилась про скорочення видобутку приблизно на 2 мільйони барелів на день, що є найбільшим скороченням з 2020 року.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Грудневі ф’ючерси на нафту Brent зросли на 4 центи до 93,41 долара за барель до 05:38 за Гринвічем після зростання на 1,7% на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в листопаді зросли на 2 центи до 87,78 доларів за барель, після зросання на 1,4% у вівторок.

Причини зміни цін

Угода між країнами-членами ОПЕК+, укладена напередодні ембарго Європейського Союзу на російську нафту, призведе до скорочення поставок на і без того обмеженому ринку, посилюючи інфляцію, пише Reuters.

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Враховуючи, що видобуток у деяких країнах ОПЕК+ нижчий за цільовий рівень, фактичне скорочення буде меншим, ніж скорочення на 2 мільйони барелів на добу, погоджене на зустрічі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман заявив, що реальне скорочення поставок становитиме приблизно від 1 до 1,1 мільйона барелів на добу, і це є відповіддю на зростання процентних ставок на Заході та ослаблення світової економіки.

Адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала угоду як "недалекоглядну". У Білому домі заявили, що президент Джо Байден продовжить оцінювати, чи варто випускати додаткові стратегічні запаси нафти для зниження цін.

Білий дім заявив, що консультуватиметься з Конгресом щодо додаткових шляхів зменшення контролю ОПЕК та її союзників над цінами на енергоносії.

Нагадаємо:

Ключові міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день.

Це найбільше скорочення видобутку нафти з часів пандемії COVID у 2020 році. Воно діятиме з листопада.

У пресрелізі ОПЕК+ уточнили, що скорочення на 2 млн б/д буде від квот, а не від реального видобутку. Враховуючи пропорцію квот та їх виконання у вересні, зниження буде менше 1 млн б/д (за підрахунками Bloomberg, 880 тисяч б/д).

Президент США Джо Байден назвав недалекоглядним рішення ОПЕК+ скоротити видобуток нафти, "поки світова економіка має справу з триваючим негативним впливом вторгнення Путіна в Україну".

Економічна правда