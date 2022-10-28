Производитель Bayraktar планирует завершить строительство завода в Украине за два года

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Турецкая компания Baykar Makina планирует завершить строительство производственного завода в Украине через два года.

Об этом заявил исполнительный директор Халук Байрактар, передает Reuters.

Он рассказал, что планы строительства продвигаются, несмотря на некоторые препятствия, созданные вторжением России.

"Наш план реализуется. Сейчас у нас есть архитектурный проект. Фаза детального проектирования окончена. И мы будем двигаться собственно к строительству... в течение двух лет мы хотели бы закончить это", – сказал Байрактар.

Агентство отмечает, что Украина занимает важное место в цепочке поставок Baykar, особенно что касается нового тяжелого беспилотника Akinci и беспилотным истребителем Kizilelma или Golden Apple, которые сейчас разрабатываются. Оба используют украинские двигатели от Мотор Сич и Ивченко-Прогресс.

Напоминаем:

Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

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Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

Турецкая компания Baykar – производитель ударных беспилотных аппаратов Bayraktar – уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

В феврале Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

Директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар ​​и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.