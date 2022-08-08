Турецкий производитель Bayraktar уже приобрел участок под завод в Украине и разработал проект

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Турецкая компания Baykar – производитель ударных беспилотных аппаратов Bayraktar – уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь в интервью РБК-Украина.

По словам посла, компания уже зарегистрировалась, разработала проектную документацию и приобрела земельный участок для будущих мощностей.

Он уверен, что владельцы компании намерены реализовать проект до конца, поскольку это было почти их личное обязательство сделать это производство в Украине.

И оно не только политическое, но и практичное, поскольку на значительной части моделей, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства. Это могут быть двигатели, другие запасные части, колеса, многое разное, что высокотехнологично у нас, и может быть использовано для этих летательных аппаратов", — добавил он.

Кроме этого буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве завода и направило его в парламент на ратификацию.

Напоминаем:

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В феврале Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

Директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар ​​и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.