Турецкий Baykar и фонд "Вернись живым" объявили о сотрудничестве

Фонд "Вернись живым"

Директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар ​​и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.

Об этом сообщает сайт фонда "Вернись живым".

"Отныне не только государство является игроком на международном уровне вооружения страны, но и такие фонды, как наш. И мы готовы к этому присоединяться и оказывать плечо поддержки государству, в том числе изделиям военного назначения", — прокомментировал сотрудничество директор "Вернись живым" Тарас Чмут.

Все детали будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Однако в фонде сообщили, что партнеры пришли к согласию по внедрению лучших практик и международных стандартов для развития сотрудничества и привлечения других представителей к такому сотрудничеству.

"Наше развитие и ориентированная на людей культура играют ведущую роль в помощи Украине и Фонду "Вернись живым". Нам есть, что друг другу дать в этом сотрудничестве мы уверены в том, что совместными усилиями мы выйдем на новые горизонты в первую очередь демонстрации человечности и победы Украины", – подчеркнул Халук Байрактар.

Организации планируют обеспечивать друг друга всесторонней поддержкой развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов.

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Телеведущий и волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков открыли сбор средств, в котором попросили украинцев собрать 450 млн гривен на три БПЛА Bayraktar. Однако украинцы справились за 3 суток, собрав на четыре беспилотника из запланированных трех.

Производитель беспилотников "Байрактар" умилен солидарностью украинцев по сбору средств через благотворительный фонд Сергея Притулы, поэтому передаст беспилотники бесплатно.