Завод по изготовлению Bayraktar в Украине планируют построить за несколько месяцев 

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Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире национального телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, есть определенные нюансы, связанные с завозом определенного оборудования и с выбором компании для строительства, но это технические детали. Я думаю, что в ближайший месяц мы увидим определенный прогресс в этом вопросе, а запуск завода (может состояться – ред.) в 2023 году, возможно, в конце", – сказал он.

Посол напомнил, что компания уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

А также, что в феврале было подписано соответствующее соглашение, а полторы недели назад Кабинет Министров Украины утвердил его и передал на ратификацию Верховной Раде.

"Мне кажется, что несмотря на процесс ратификации, компания уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство этого завода", – добавил Боднар.