Компания по производству Bayraktar планирует производить в Украине беспилотные истребители

Беспилотный истребитель Bayraktar Kizilelma Baykar

Гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар ​​планирует в будущем производить в Украине беспилотные истребители Bayraktar Kizilelma, а также беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

Об этом он рассказал в интервью фонду "Вернись живым".

"Сейчас мы работаем над проектом беспилотного истребителя, который очень новый, и мы полностью его финансируем. Это фактически будет новый уровень на арене беспилотных систем", – рассказал Халук Байрактар.

В этом и Bayraktar Akinci компания тесно сотрудничает с Украиной.

"Akinci совершил свой первый полет с украинским двигателем, а теперь мы интегрируем больше, включая разные украинские двигатели", - рассказал гендиректор Baykar.

Он добавил, что Baykar приступил к строительству фабрики в Украине, исследовательского центра и центра передового производства, где турецкая компания хочет производить все системы.

"Не только фюзеляж, но и электронику, программное обеспечение – все, что мы делаем здесь. У нас было такое видение. В этой связи наши инвестиционные планы продвигаются прямо сейчас. Для этих сделок мы находимся на этапе планирования проекта. В скором времени мы также хотим начать реальные инвестиции", – подчеркнул он.

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У компании уже есть техническая инженерная команда, работающая в поддержку Украины. Также в планах – сделать Украину производственной базой.

"Это один из наших идеалов. Наше желание – чтобы однажды на заводе в Украине мы смогли создавать Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а также новый Bayraktar Kizilelma – беспилотный истребитель", – резюмировал Байрактар.

Напоминаем:

Строительство завода по производству ударных беспилотников Bayraktar турецкой компании Baykar может занять несколько месяцев, запустить его планируют в 2023 году.

Турецкая компания Baykar – производитель ударных беспилотных аппаратов Bayraktar – уже зарегистрировалась в Украине и приобрела земельный участок для строительства.

В феврале Украина и Турция во время встречи президентов в Киеве подписали соглашение, расширяющее производство беспилотных летательных аппаратов турецкой компании "Байкар" в Украине.

Директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар ​​и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.