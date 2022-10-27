Из разблокированных черноморских портов отправлено уже 9 миллионов тонн продукции

В рамках "зерновой инициативы" с 1 августа Украина уже проэкспортировала 9 млн тонн аграрной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В четверг, 27 октября, в рамках инициативы из портов "Черноморск" и "Южный" вышли еще семь судов со 102 тыс. тонн агропродукции на борту.

Суда направляются в страны Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер STELLA GS с 30,6 тыс. тонн кукурузы для Туниса.

С 1 августа уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.