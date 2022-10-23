Росія перешкоджає роботі "зернової ініціативи": порти Одещини працюють на 25-30% своїх можливостей

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Внаслідок дій держави-терориста, яка свідомо затримує повноцінну реалізацію "зернової ініціативи", українські порти останніми днями тільки на 25-30% своїх можливостей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерстві інфраструктури у Facebook.

"Сьогодні, 23 жовтня, балкер PANGEO, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН, вийшов з порту Чорноморська. На його борту 40 тис. тонн пшениці для Ємену", – йдеться в повідомленні.

Також з портів Одеси, Чорноморська та порту "Південний" вийшли 6 суден зі 124,3 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Додається, що з 1 серпня з портів Великої Одеси 380 суден експортували 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо:

У рамках "зернової ініціативи" у середу, 19 жовтня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 6 суден із 86,7 тис. тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час зустрічі з міністром оборони Туреччини запевнив, що "зернова ініціатива" буде продовжена після 22 листопада.