"Зернова ініціатива": черга у Босфорі перевищила 170 суден через дії РФ

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Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

У міністерстві заявляють, що Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі, що призвело до черги в понад 170 суден.

Раніше, у п’ятницю, президент Володимир Зеленський публічно звинуватив Росію у свідомому розпалюванні продовольчої кризи та блокуванні руху суден із українським продовольством в рамках "зернової ініціативи".

На той момент Зеленський назвав цифру у понад 150 суден, що перебували у черзі у Босфорі. Через російське гальмування Україна недоекспортувала близько 3 млн тонн продовольства.

Наразі українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей через блокування Росією інспекції суден.

У відомстві також повідомили, що у понеділок ще шість суден вийшли з портів Великої Одеси з 227 тисячами тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них – балкер MBC DAISY, на борту якого 14 тисяч тонн пшениці для мешканців Алжиру.

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Більше про "зерновий коридор" читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

З моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 8,8 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 386 суден із продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Раніше повідомлялося, що на в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

РФ послідовно намагається зірвати укладену у липні "зернову угоду", за якою з українських портів відновився експорт агропродукції. Раніше Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді

Зокрема, агресор заявляє про те, що угода буде припинена, якщо виявиться, що вибухівка, якою раніше підірвали Кримський міст, була відправлена морем з Одеси.





