Путін знову пригрозив зривом "зернової угоди": каже про "теракти" і "вибухівку з Одеси" для Керченського мосту

Президент Росії Володимир Путін сверджує, що подальше функціонування гуманітарних коридорів для вивезення зерна з України буде під питанням, якщо з'ясується, що їх використовують "для терактів".

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками саміту в Астані.

"ФСБ констатувала, що, швидше за все, цей так званий вантаж, а точніше вибухова речовина, була відправлена морем з Одеси. Але точно не встановлено, чи за допомогою зерновоза це зроблено, чи ні. Це питання, відповіді на нього поки що немає", - сказав Путін, говорячи про Керченський міст.

"Якщо виявиться, що гуманітарні коридори використовують для терористичних актів, то це, звісно, поставить під велике питання подальше функціонування зернового коридору. Закриємо і справа з кінцем, але треба спочатку встановити це достовірно", - додав він.

Більше про "зерновий коридор" читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадаємо:

Раніше Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ дати чітку реакцію Москві на її шантаж після того, як РФ пригрозила вийти з угоди про деблокування українських морських портів для вивезення зерна.

Зернова угода була підписана в Стамбулі 22 липня і діє 120 днів з дня підписання, до 19 листопада. Її можуть автоматично продовжити, якщо одна із сторін-підписантів не повідомить про бажання її змінити чи розірвати.

ООН тисне на Київ, аби дати Росії додаткову вигоду від ініціативи – дозволити їй експортувати свій аміак через Одесу – і таким чином забезпечити подальшу роботу коридорів.

Президент РФ Владімір Путін хоче обмежити напрями вивезення зерна з України і бреше про напрямки вивезення продовольства – нібито, лише 3% йде до бідних країн. ЕП пояснювала, куди насправді йде українське зерно.

На в’їзді та виїзді до чорноморських портів України утворилася черга зі 120 суден, а час інспекції суден виріс до 10-15 днів через недостатню кількість інспекторів.

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці кримського мосту потужна пожежа. Окупаційна влада Криму заявила, що на Керченського мосту вибухнув вантажний автомобіль. Так званий глава "парламенту Криму" заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили "українські вандали".

Джерела УП повідомляли, що за підривом мосту стоїть Служба безпеки України.

ФСБ Росії відзвітувала про швидке розслідування вибуху на Кримському мосту, за їхніми даними всього затримано 8 людей, а організатором, вважають росіяни, було Головне управління розвідки та його керівник Кирило Буданов.

Економічна правда