Путін використає "зернову угоду" як важіль впливу на саміті G20 – Reuters

Президент РФ Владімір Путін може використати можливе продовження "зернової ініціативи" як спосіб отримати важелі впливу на саміті G20 в Індонезії у листопаді.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформованого європейського дипломата.

"Зернова угода" була підписана 22 липня у Стамбулі, і дозволила відновити з українських морських портів експорт агропродукції. Від початку повномасштабної війни РФ проти України агресор блокував українські морські шляхи, які були основним каналом для експорту зерна, борошна та іншої продукції. Як наслідок, Росія створила загрозу масового голоду в низці країн світу.



За словами співрозмовника агентства, Путін буде присутній на саміті G20 на острові Балі, який розпочнеться 15 листопада. Раніше він заявив, що ще не прийняв остаточного рішення про свою присутність на саміті.

У разі, якщо президент РФ таки відвідає захід, це стане першим великим світовим самітом, який він відвідає разом з великими західними лідерами, зокрема – президентом США Джо Байденом, від початку повномасштабної війни проти України.

"Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її, по суті, дозволити їй відтермінувати або продовжити її на довший термін", – сказав дипломат. "Це спосіб для росіян тримати карти в руках на саміті G20, але відтермінування або продовження на більш тривалий термін зернової угоди нічого їм не коштуватиме".

Лідери країн G20 будуть тиснути на Путіна щодо продовження угоди, додав дипломат. Зрештою, за словами дипломата, Росія може відтермінувати угоду на чотири місяці, або навіть піде на триваліше продовження.

"Це перша велика подія з початку війни, і кожен глава держави, який хоче бути посередником, починаючи з президента Франції Макрона, ходитиме до готельного номера Путіна, щоб стати тим посередником, який переконав Путіна продовжити зернову угоду", – додав дипломат.

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Більше про "зерновий коридор" читайте у статті: Добрива від терористів і зерновий коридор. На Україну тиснуть, щоб дати Росії вивозити свій аміак через Одесу

Нагадуємо:

Внаслідок того, що Росія затримує інспекції суден на вхід та вихід з українських морських портів, черга вже перевищила 170 суден. Наразі українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей через блокування Росією інспекції суден.

РФ послідовно намагається зірвати укладену у липні "зернову угоду", за якою з українських портів відновився експорт агропродукції. Раніше Росія направила ООН перелік вимог, у разі невиконання яких погрожує вийти з угоди про експорт зерна із Чорного моря, дія якої завершується в листопаді

Зокрема, агресор заявляє про те, що угода буде припинена, якщо виявиться, що вибухівка, якою раніше підірвали Кримський міст, була відправлена морем з Одеси.





