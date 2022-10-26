Новости 26 октября: десяток новых подозрений по делу "Роттердам+", удобные графики веерных отключений

О санкциях. Немецкий автоконцерн Mercedes уходит с рынка России - продает свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру. Вслед за ним о своем выходе из РФ заявил Ford Motor Co, однако компания допускает возможность возвращения в РФ

О банках. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (законопроект №8069) об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения.

О свете. Офис президента совместно с облэнерго, мэрами городов, представителями областных военных администраций, Укрэнерго и Минэнерго работает над совершенствованием графика отключения электроэнергии.

О шантаже. Президент РФ Владимир Путин может использовать возможное продолжение "зерновой инициативы" как способ получить рычаги влияния на саммите G20 в Индонезии в ноябре

Об угле. В деле "Роттердам+" о подозрении сообщили бывшим и действующим должностным лицам Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Всего - 15 лицам.

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