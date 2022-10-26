Зеленський підписав закон про націоналізацію системних банків в умовах війни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №8069) щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У картці документу вказано, що закон підписано 26 жовтня.

Як уточнив співавтор законопроєкту, заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк, закон набирає чинності через день після опублікування.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №8069 щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.

Законопрєктом пропонується надати Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої РФ агресії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

При цьому націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави - продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.

Фонд не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який регулює процес виведення системно-важливого банку з ринку в умовах воєнного стану.

Зазначимо, що наразі до переліку системно важливих банків входять 14 українських банків, зокрема всі 4 державні банки, приватні українські банки та банки з іноземним капіталом, зокрема "Альфа-Банк". Щодо власників останнього, російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена було запроваджено міжнародні санкції.

РНБО 30 вересня ухвалила рішення про запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які причетні до розв’язування агресивної війни проти України чи які підтримують путінський режим.

Як раніше повідомляла ЕП, у списку, зокрема, співвласник "Альфа груп" Михайло Фрідман.

Читайте також: Мільярд доларів, зустрічі в ОП з міністрами та непублічні штрафи. Як Альфа-банк хоче зберегти статус-кво в Україні

Танці навколо санкцій. Що у Зеленського вирішили робити з Фрідманом та іншими російськими олігархами?

Економічна правда