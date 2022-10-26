Автовиробник Ford вийде з Росії, але може повернутись 

Ford Motor Co заявив про свій вихід з Росії – компанія завершила угоду з продажу своєї частки у спільному російському підприємстві, водночас допускає можливість повернення в РФ.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

Ford заявив, що завершив угоду з продажу своєї 49% частки в російському спільному підприємстві Sollers Ford за "номінальною" ціною, яка не розголошується.

"Акції Ford будуть передані спільному підприємству за номінальною вартістю", - заявила компанія. При цьому зазначається, що вона зберігає за собою можливість викупити їх протягом п’яти років, "якщо глобальна ситуація зміниться".

Раніше американський автовиробник списав 122 млн доларів у зв'язку з призупиненням своєї діяльності в Росії на початку цього року. Після завершення угоди компанія не робитиме додаткових списань, додали у Ford.

За оцінками аналітиків, у 2021 році Ford продав в Росії близько 20 тисяч автомобілів. Про призупинення своєї діяльності в Росії компанія оголосила в березні.

У 2019 році Ford заявив, що а рамках спільного підприємства закриває два складальних заводи і завод з виробництва двигунів в Росії та виходить з ринку легкових автомобілів в РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадуємо:

Німецький автоконцерн Mercedes йде з ринку Росії – продає свій завод у Підмосков'ї і майно російському дилеру.