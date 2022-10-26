Влада працює над більш зручними графіками обмеження світла – ОП

Офіс президента спільно з обленерго, мерами міст, представниками обласних військових адміністрацій, Укренерго та Міненерго працює над вдосконаленням графіка відключення електроенергії.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

"Такий графік має стати для споживачів зрозумілішим, головне створювати якомога менше дискомфорту, наскільки це можливо в сьогоднішніх обставинах. Особливо враховуємо потреби підприємств критичної інфраструктури та оборони", - написав Тимошенко.

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Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" у середу, 26 жовтня, вимушено застосував графіки обмеження для промислових та інших споживачів у всіх областях.

Для того, аби швидко зменшити споживання електроенергії в певному регіоні, для відключення обираються енерговузли з найбільшим споживанням – як наслідок, не завжди відключення розподіляється рівномірно, пояснили в Укренерго.

Економічна правда