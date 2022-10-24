Новости 24 октября: Шевченко объявили в розыск, каким будет уровень безработицы на конец года

О Шевченко. Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

О безработице. Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%, говорят в Минэкономики.

О "зерновой инициативе". Вследствие того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.

О бизнесе и бронировании сотрудников. Бизнес просит отвязать процедуру бронирования персонала от мобилизационных задач и продлить действующие бронирование еще на два месяца.

О Богуслаеве. Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в незаконной поставке товаров военного назначения для российской штурмовой авиации, подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Шевченковский суд Киева взял под стражу на два месяца (до 20 декабря) президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбу.

О веерных отключениях. В столице и еще семи областях Украины в понедельник введены временные отключения электроснабжения, необходимые для ремонта поврежденного в результате российских обстрелов оборудования.

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