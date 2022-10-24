"Зерновая инициатива": очередь в Босфоре превысила 170 судов из-за действий РФ

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Вследствие того, что Россия задерживает инспекции судов на вход и выход из украинских морских портов, очередь уже превысила 170 судов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В министерстве заявляют, что Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре, что привело к очереди в более 170 судов.

Ранее, в пятницу, президент Владимир Зеленский публично обвинил Россию в сознательном разжигании продовольственного кризиса и блокировании движения судов с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы".

На тот момент Зеленский назвал цифру в более 150 судов, которые находились в очереди в Босфоре. Из-за российского торможения Украина недоэкспортировала около 3 млн тонн продовольствия.

Сейчас украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей из-за блокирования Россией инспекции судов.

В ведомстве также сообщили, что в понедельник еще шесть судов вышли из портов Большой Одессы с 227 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них - балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тысяч тонн пшеницы для жителей Алжира.

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Больше о "зерновом коридоре" читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Напоминаем:

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Ранее сообщалось, что на въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

РФ последовательно пытается сорвать заключенное в июле "зерновое соглашение", по которому из украинских портов возобновился экспорт агропродукции. Ранее Россия направила ООН перечень требований, в случае невыполнения которых угрожает выйти из соглашения об экспорте зерна из Черного моря, действие которого завершается в ноябре

В частности, агрессор заявляет о том, что соглашение будет прекращено, если окажется, что взрывчатка, которой ранее взорвали Крымский мост, была отправлена морем из Одессы.





