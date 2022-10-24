Дело Укргазбанка: НАБУ объявило в розыск экспредседателя НБУ Шевченко

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн грн, среди которых экс-глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Речь идет об экспредседателе правления "Укргазбанка", одном из заместителей "Укргазбанка" и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - отметили в Бюро.

В ведомстве пояснили, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 миллионов гривен убытков "Укргазбанку" в виде содержания под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.





