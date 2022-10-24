В Киеве и семи областях Украины вводят отключения света - Укрэнерго
Понедельник, 24 октября 2022, 10:22 -
В столице и еще семи областях Украины в понедельник введены временные отключения электроснабжения, необходимые для ремонта поврежденного в результате российских обстрелов оборудования.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Так, отключения будут касаться Харьковской, Полтавской, Сумской областей. При этом наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Оператор системы передачи напоминает, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного россиянами оборудования.