В Киеве и семи областях Украины вводят отключения света - Укрэнерго

В столице и еще семи областях Украины в понедельник введены временные отключения электроснабжения, необходимые для ремонта поврежденного в результате российских обстрелов оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Так, отключения будут касаться Харьковской, Полтавской, Сумской областей. При этом наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Оператор системы передачи напоминает, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного россиянами оборудования.