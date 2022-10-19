Новости 19 октября: веерные отключения света в Украине, санкции ЕС против Ирана

О свете. Вследствие российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру в четверг по всей Украине пройдут временные веерные отключения.

О "шахедах". Послы стран-членов Европейского Союза в среду одобрили санкции против Ирана за его привлечение к войне, которую против Украины ведет Россия

Об обстрелах. Два энергетических объекта ДТЭК попали под обстрелы РФ днем 19 октября. Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что один из пострадавших объектов ДТЭК - это Бурштынская тепловая электростанция.

О Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о создании в Турции газового хаба.

О долгах. Лондонский хедж-фонд VR Capital сопротивляется попыткам НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать свой долг.

Эксклюзивы ЭП

"У нас не может быть какого-то армагеддона, что все разобьют и все погаснет". Глава ДТЭК об ударах по энергосистеме

Какой ущерб ракетные обстрелы и "шахеды" нанесли энергетической инфраструктуре страны и энергохолдингу Ахметова? С какими проблемами столкнулась компания ДТЭК и чего ожидать потребителям электричества в случае более мощных ударов?

ВИДЕО ДНЯ

Сделано в Киеве. Как во время войны в столице начали изготавливать бронежилеты высочайшего класса защиты

Столичный предприниматель наладил производство бронежилетов шестого класса, которыми пользуются представители всех силовых структур в Украине.