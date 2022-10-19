Лондонський хедж-фонд VR Capital блокує реструктуризацію боргу "Нафтогазу" – FT

Лондонський хедж-фонд VR Capital чинить опір спробам НАК "Нафтогаз України" реструктуризувати свій борг.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

"Нафтогаз" намагається відстрочити погашення на два роки, нагадує FT.

Раніше уряд України заявив, що відстрочка виплати облігацій дасть змогу "Нафтогазу" використати вивільнені кошти на імпорт природного газу та підготовку до опалювального сезону, який може стати "найскладнішим у сучасній історії України", зазначає FT.

Держателі облігацій, до яких належать як хедж-фонди, так і більш традиційні менеджери активів, стверджують, що "Нафтогаз" може легко погасити борги та що рішення відстрочити виплати є політично мотивованим. "Є багато розчарування через те, що компанія не пішла на виплати", - сказав один із співрозмовників видання.

"Держателі облігацій з погашенням у 2022 і 2026 роках відхилили пропозиції компанії, залишивши компанію в дефолті. Навпаки, інвестори в облігації 2024 року прийняли план, дозволивши відстрочити 600 мільйонів євро виплат основної суми та 90 мільйонів євро відсотків.

VR, яку очолює Річард Дейтц, колишній співзасновник інвестиційного банку Renaissance Capital, є великим держателем облігацій і взяв на себе провідну роль у блокуванні планів, кажуть люди, знайомі з реструктуризацією.

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Цей крок VR відбувся лише через кілька місяців після того, як вона заявила, що разом із співробітниками та українськими філіями надала понад 1 мільйон доларів гуманітарної та матеріально-технічної допомоги Україні та готова надавати подальшу підтримку", - йдеться у статті.

Раніше цього місяця "Нафтогаз" заявив, що почав арбітражний розгляд проти російського Газпрому, заявляючи, що той не заплатив за транспортування газу через Україну.

VR відмовився від коментарів.

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Нагадаємо:

У вересні НАК "Нафтогаз України" заявила про отримання необхідного схвалення уряду на завершення угоди власниками єврооблігацій НАК із початковим погашенням у 2024 році після відтермінування виплат за ними на два роки.

Повідомлялось, що кроки за євробондами-2022 і 2026 досі розглядають.

Держателі єврооблігацій НАК "Нафтогаз" із терміном погашення у 2024 році погодилися на перенесення виплат на два роки, проте власники іншого випуску євробондів відмовилися від такого кроку.

17 серпня НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди інвесторів на дворічну відстрочку виплат за трьома випусками єврооблігацій. За одним із них "Нафтогаз" отримав відмову, за двома іншими для ухвалення рішення не вистачило кворуму. Повторне засідання призначено на 31 серпня.

Умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені урядом та відповідають умовам, запропонованим сувереном і які згодом були підтримані власниками зовнішнього боргу України.

Раніше повідомлялося, що скорегована пропозиція НАК "Нафтогаз України" щодо єврооблігацій не знайшла підтримки у власників єврооблігацій, які вважають компанію стійким бізнесом.

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. Аби провести виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду, яке той не надав.

Економічна правда