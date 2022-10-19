У четвер в усій Україні пройдуть віялові відключення

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Внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру у четвер по всій Україні пройде обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, пресслужба оператора системи передачі Укренерго.

"Сьогодні енергосистема зазнала нових ракетних атак країни-терориста, до вечора ми знайшли можливість не вводити обмеження споживачів. Але на завтрашній день ми просимо вас про розуміння і підтримку", – написав оператор.

Таким чином, у четвер, 20 жовтня, по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Де саме та в який час можна дізнатися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові, тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин.

Укренерго закликало подбати про те, щоб до 7:00 ранку наступного дня мешканці мали заряджені телефони, павербанки, запас води, ліхтарики і батарейки до них.

"Причина завтрашніх обмежень - дефіцит потужності в системі. Не виключаємо, що з настанням холодів ми проситимемо про вашу допомогу частіше", – додає оператор.

Тимошенко наголосив, що це стосується жителів усіх областей країни. Крім того, від завтра в містах буде обмежене використання вуличного освітлення.



