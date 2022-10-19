Ердоган заявив, що домовився з Путіним про створення в Туреччині газового хабу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що домовився зі своїм російським колегою Володимиром Путіним про створення в Туреччині газового хабу.

Про це він сказав, виступаючи перед членами своєї Партії справедливості та розвитку в парламенті, пише Reuters.

Ердоган заявив, що, за словами Путіна, Європа може постачати газ із хабу в Туреччині.

Напередодні Путін на зустрічі з Ердоганом повторив свою ідею про те, що Туреччина могла би бути газовим хабом для продажу газу у Європу й інші країни та майданчиком для формування ціни на газ.

Тезу про газовий хаб у Туреччині на заміну пошкодженим "Північним потокам" посадовці РФ також активно просували напередодні на енергетичному форумі у Москві.

Путін у своєму виступі також заявив, що вибухи на "Північних потоках" вигідні США, Польщі та Україні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган доручив міністерству енергетики та природних ресурсів опрацювати кроки щодо створення запропонованого президентом РФ Владіміром Путіним газового хабу.

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Економічна правда