Лондонский хедж-фонд VR Capital сопротивляется попыткам НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать свой долг.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"Нафтогаз" пытается отсрочить погашение на два года, напоминает FT.

Ранее правительство Украины заявило, что отсрочка выплаты облигаций позволит "Нафтогазу" использовать высвободившиеся средства на импорт природного газа и подготовку к отопительному сезону, который может стать "самым сложным в современной истории Украины", отмечает FT.

Держатели облигаций, к которым относятся как хедж-фонды, так и более традиционные менеджеры активов, утверждают, что "Нафтогаз" может легко погасить долги и что решение отсрочить выплаты является политически мотивированным. "Есть много разочарований из-за того, что компания не пошла на выплаты", - сказал один из собеседников издания.

"Государства облигаций с погашением в 2022 и 2026 годах отклонили предложения компании, оставив компанию в дефолте. Напротив, инвесторы в облигации 2024 года приняли план, позволив отсрочить 600 миллионов евро выплат основной суммы и 90 миллионов евро процентов.

VR, возглавляемая Ричардом Дейтцом, бывшим соучредителем инвестиционного банка Renaissance Capital, является крупным держателем облигаций и взяла на себя ведущую роль в блокировании планов, говорят люди, знакомые с реструктуризацией.

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Этот шаг VR состоялся лишь через несколько месяцев после того, как она заявила, что вместе с сотрудниками и украинскими филиалами предоставила более 1 миллиона долларов гуманитарной и материально-технической помощи Украине и готова оказывать дальнейшую поддержку", - говорится в статье.

Ранее в этом месяце "Нафтогаз" заявил, что начал арбитражное разбирательство против российского Газпрома, заявляя, что тот не заплатил за транспортировку газа через Украину.

VR отказался от комментариев.

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Напомним:

В сентябре НАК "Нафтогаз Украины" заявила о получении необходимого одобрения правительства в завершение соглашения владельцами еврооблигаций НАК с первоначальным погашением в 2024 году после отсрочки выплат по ним на два года.

Сообщалось, что шаги по евробондам-2022 и 2026 все еще рассматривают.

Держатели еврооблигаций НАК "Нафтогаз" со сроком погашения в 2024 году согласились на перенесение выплат на два года, однако владельцы другого выпуска евробондов отказались от такого шага.

17 августа НАК "Нафтогаз Украины" не удалось получить согласие инвесторов на двухлетнюю отсрочку выплат по трем выпускам еврооблигаций. По одному из них "Нафтогаз" получил отказ, за двумя другими для принятия решения не хватило кворума. Повторное заседание назначено на 31 августа.

Условия запроса согласия на отсрочку выплат были утверждены правительством и соответствуют условиям, предложенным сувереном, которые впоследствии были поддержаны собственниками внешнего долга Украины.

Ранее сообщалось, что скорректированное предложение НАК "Нафтогаз Украины" по еврооблигациям не нашло поддержки у владельцев еврооблигаций, считающих компанию устойчивым бизнесом.

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода 26 июля не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании. Чтобы провести выплаты, Нафтогаз должен был получить согласование правительства, которое оно не предоставило.

Экономическая правда