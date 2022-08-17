"Нафтогаз" знову не отримав згоди інвесторів на відтермінування виплат за зовнішнім боргом

НАК "Нафтогаз України" не вдалося отримати згоди інвесторів на дворічну відстрочку виплат за трьома випусками єврооблігацій

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, передає Інтерфакс-Україна..

Так, необхідний кворум (понад 2/3) було досягнуто лише на зборах єврооблігацій на 335 млн дол із погашенням у липні 2022 року, проте за відстрочку було подано лише приблизно 22% голосів за необхідного мінімуму у 75%.

За двома іншими випусками – з погашенням у 2024 році на 600 млн євро та з погашенням у 2026 році на 500 млн доларів – кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори.

"Нафтогаз" уточнив, що на збори з євробондів 2024 року зареєструвалися власники приблизно 49% облігацій і приблизно 74% поданих голосів було віддано на користь пропозиції НАК.

Щодо єврооблігацій 2026 року, виплата відсотків та погашення за якими припадають на листопад, то на збори зареєструвалося приблизно 54%, а за відстрочку було подано близько 43% голосів.

Повторні збори щодо єврооблігацій-2024 та єврооблігацій-2026 призначені на 31 серпня. У "Нафтогазі"очікують, що ці збори матимуть кворум.

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Компанія наголосила, що умови запиту згоди на відстрочку виплат були затверджені урядом та відповідають умовам, запропонованим сувереном та іншими українськими державними емітентами 20 липня. Ці умови згодом були підтримані власниками зовнішнього боргу України, а також держкомпаній "Укренерго" та "Укравтодор".

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялося, що скорегована пропозиція НАК "Нафтогаз України" щодо єврооблігацій не знайшла підтримки у власників єврооблігацій, які вважають компанію стійким бізнесом.

НАК "Нафтогаз" в останній день пільгового періоду 26 липня не виплатив бондхолдерам борги за облігаціями, що означає дефолт компанії. НАК повинен був до кінця вівторка виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року). Після цього НАК повторно попросив держателів євробондів про відстрочку виплат.

Аби провести виплати, Нафтогаз повинен був отримати погодження уряду, яке той не надав. НАК стверджує, що має на рахунках достатньо коштів для виплат за єврооблігаціями, та попереджає про негативні наслідки для Нафтогазу та країни у випадку "жорсткого дефолту".

Тримачі євробондів "Нафтогазу" раніше відмовились погоджуватись на відтермінування виплат на два роки.