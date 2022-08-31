"Нафтогазу" разрешили заморозить выплаты по одному из выпусков евробондов

Держатели еврооблигаций НАК "Нафтогаз" со сроком погашения в 2024 году согласились на перенесение выплат на два года, однако владельцы другого выпуска евробондов отказались от такого шага.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Так, 77% инвесторов в бумаги с погашением в июле 2024 года проголосовали за и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года. Это предложение было идентично тому, на которое ранее согласились держатели еврооблигаций Украины.

Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты за ним начнет платить в 2024 году.

Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро, или 45 млн евро в год.

Компания уже обратилась к правительству с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям этого выпуска еврооблигаций.

В то же время держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях выплаты долга. Следовательно, в ближайшее время "Нафтогаз" обратится к правительству с предложением выработать совместную позицию относительно дальнейших действий по реструктуризации еврооблигаций компании.

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