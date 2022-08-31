"Нафтогазу" разрешили заморозить выплаты по одному из выпусков евробондов
Держатели еврооблигаций НАК "Нафтогаз" со сроком погашения в 2024 году согласились на перенесение выплат на два года, однако владельцы другого выпуска евробондов отказались от такого шага.
Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".
Так, 77% инвесторов в бумаги с погашением в июле 2024 года проголосовали за и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года. Это предложение было идентично тому, на которое ранее согласились держатели еврооблигаций Украины.
Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты за ним начнет платить в 2024 году.
Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро, или 45 млн евро в год.
Компания уже обратилась к правительству с просьбой согласовать соответствующую сделку для надлежащего завершения запроса к держателям этого выпуска еврооблигаций.
В то же время держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях выплаты долга. Следовательно, в ближайшее время "Нафтогаз" обратится к правительству с предложением выработать совместную позицию относительно дальнейших действий по реструктуризации еврооблигаций компании.
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Напоминаем:
17 августа НАК "Нафтогаз Украины" не удалось получить согласие инвесторов на двухлетнюю отсрочку выплат по трем выпускам еврооблигаций. По одному из них "Нафтогаз" получил отказ, за двумя другими для принятия решения не хватило кворума. Повторное заседание назначено на 31 августа.
Условия запроса согласия на отсрочку выплат были утверждены правительством и соответствуют условиям, предложенным сувереном, которые впоследствии были поддержаны собственниками внешнего долга Украины.
Ранее сообщалось, что скорректированное предложение НАК "Нафтогаз Украины" по еврооблигациям не нашло поддержки у владельцев еврооблигаций, считающих компанию устойчивым бизнесом.
НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода 26 июля не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании. Чтобы провести выплаты, Нафтогаз должен был получить согласование правительства, которое оно не предоставило.