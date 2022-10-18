Новости 18 октября: россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру, Украина получила 2 миллиарда евро макрофина

Об обстрелах. Российские оккупанты во вторник снова атаковали Киев, есть попадание в объект энергообеспечения. Позже стало известно, что были нанесены удары по двум энергетическим предприятиям ДТЭК Энерго, один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи.

Об эмиссии. Национальный банк осуществил эмиссию еще 15 млрд грн путем приобретения государственных облигаций у правительства – это первая "печать" в октябре и при новом главе НБУ.

О макрофине. Украина получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза - это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро.

Об ОВГЗ. Министерство финансов на аукционе во вторник разместило военных облигаций на 17,22 млрд грн. При этом впервые с начала полномасштабной войны повысили до 18,5% доходность гривневых ОВГЗ на 1,4 года. До этого максимальной ставкой было 16%.

О бюджете. Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.

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