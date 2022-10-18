Оккупанты обстреляли два энергообъекта ДТЭК, есть погибший

Во вторник российские оккупанты совершили повторный обстрел по двум энергетическим предприятиям ДТЭК Энерго, один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

По предварительной информации, из-за обстрелов ранения получили семь человек. В компании отмечают, что им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлены в больницу.

От полученных тяжелых травм один из раненых скончался в автомобиле скорой помощи.

"Администрация и все работники ДТЭК Энерго выражают соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана вся необходимая помощь от компании", - сообщает компания.

Энергетическое оборудование получило серьезные повреждения. После прекращения обстрелов работники предприятий смогут приступить к работе по ликвидации последствий и восстановлению работы.

На объектах находятся только критически необходимые сотрудники, сейчас все в укрытиях. Остальные сотрудники работают в удаленном режиме.