Украина получила 2 миллиарда евро от ЕС

Украина во вторник получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза - это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины", - написал он в Telegram.

По его словам, средства помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.

Шмыгаль напомнил, что в целом в этом году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Он поблагодарил европейских партнеров и отметил, что стороны работают дальше над новыми финансовыми программами на следующий год.