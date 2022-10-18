Рада увеличила военные расходы бюджета-2022 на 387 миллиардов: как распределят средства

Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

За законопроект №8126 в целом проголосовали 318 нардепов.

"Совет снова изменил Бюджет этого года. Уже 8-й раз с начала войны. Увеличили военные расходы в этом году на 387 млрд грн. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в т.ч. "печать")", - написал Желенхяк.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан по инициативе правительства и непосредственно Министерства финансов.

"Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму", – говорится в документе.

Так, планируется увеличить финансирование следующих направлений:

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Минобороны – 365,2 млрд грн;

МВД – на 12,9 млрд грн;

СБУ – на 3,7 млрд грн;

ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;

УГО – на 600 млн грн;

Служба внешней разведки – 45 млн. грн.

Напомним:

Сообщалось, что Кабинет Министров предлагает увеличить военные расходы в государственном бюджете на 2022 год на 387 миллиардов гривен.

Экономическая правда