Рада увеличила военные расходы бюджета-2022 на 387 миллиардов: как распределят средства
Верховная Рада снова изменила госбюджет-2022 – военные расходы в этом году увеличили на 387 млрд грн.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель руководителя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
За законопроект №8126 в целом проголосовали 318 нардепов.
"Совет снова изменил Бюджет этого года. Уже 8-й раз с начала войны. Увеличили военные расходы в этом году на 387 млрд грн. Источник покрытия, как всегда - внутренние заимствования (в т.ч. "печать")", - написал Желенхяк.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан по инициативе правительства и непосредственно Министерства финансов.
"Реализация законопроекта приведет к увеличению размера дефицита государственного бюджета и предельной суммы долга на соответствующую сумму", – говорится в документе.
Так, планируется увеличить финансирование следующих направлений:
- Минобороны – 365,2 млрд грн;
- МВД – на 12,9 млрд грн;
- СБУ – на 3,7 млрд грн;
- ГУР Минобороны – на 3,2 млрд грн;
- Администрация Госспецсвязи – на 1,3 млрд грн;
- УГО – на 600 млн грн;
- Служба внешней разведки – 45 млн. грн.
Напомним:
Сообщалось, что Кабинет Министров предлагает увеличить военные расходы в государственном бюджете на 2022 год на 387 миллиардов гривен.
Экономическая правда