Крупнейшие украинские ритейлеры сокращают использование электричества
Крупнейшие украинские ритейлеры сокращают использование электричества, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру.
Об этом пишет Forbes Украина.
Так, владелец сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий объявил, что ритейлер для сбережения энергии отключит в магазинах все аксессуары с высоким уровнем потребления электричества.
"Прежде всего, это вывески и телевизоры около 270 торговых точек АЛЛО по всей стране", - говорится в сообщении.
"Если увидите недостаточно освещенные магазины АЛЛО, не удивляйтесь – они открыты, прямо сейчас в режиме экономии света.
Как только ситуация нормализуется, мы вернемся в обычный режим работы", - сказал Деревицкий.
Сеть COMFY с 11 октября выключила во всех магазинах сети телевизоры, рекламные экраны и вывески, рассказала Forbes директор по маркетингу ритейлера Мария Назаренко.
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Так, компания менее ярко подсвечивает фасады и полностью отключила LED-экраны на фасадах торговых центров - всего в сети работают 73 торговых объекта.
"Самый крупный продуктовый ритейлер страны АТБ отказывается от подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел на фасадах магазинов. Также компания не будет освещать близлежащую территорию.
Кроме того, АТБ выключит освещение полок и боксов в торговых залах", - пишет Forbes.
Напоминаем:
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.
Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром.
В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.
Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.
С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.
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Экономическая правда