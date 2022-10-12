Крупнейшие украинские ритейлеры сокращают использование электричества, чтобы снизить нагрузку на энергетическую инфраструктуру.

Об этом пишет Forbes Украина.

Так, владелец сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий объявил, что ритейлер для сбережения энергии отключит в магазинах все аксессуары с высоким уровнем потребления электричества.

"Прежде всего, это вывески и телевизоры около 270 торговых точек АЛЛО по всей стране", - говорится в сообщении.

"Если увидите недостаточно освещенные магазины АЛЛО, не удивляйтесь – они открыты, прямо сейчас в режиме экономии света.

Как только ситуация нормализуется, мы вернемся в обычный режим работы", - сказал Деревицкий.

Сеть COMFY с 11 октября выключила во всех магазинах сети телевизоры, рекламные экраны и вывески, рассказала Forbes директор по маркетингу ритейлера Мария Назаренко.

ВИДЕО ДНЯ

"Эпицентр" снизил на 30% потребление электричества.

Так, компания менее ярко подсвечивает фасады и полностью отключила LED-экраны на фасадах торговых центров - всего в сети работают 73 торговых объекта.

"Самый крупный продуктовый ритейлер страны АТБ отказывается от подсветки вывесок, бордов, сити-лайтов, стел на фасадах магазинов. Также компания не будет освещать близлежащую территорию.

Кроме того, АТБ выключит освещение полок и боксов в торговых залах", - пишет Forbes.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.

Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром.

В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.

С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Читайте также: Россия рушит энергоинфраструктуру. Как подготовиться к аварийным отключениям электричества?

Экономическая правда