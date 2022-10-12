Веерные отключения: ДТЭК ограничила поставки света в Киеве и области
В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети и ДТЭК Киевские региональные электросети.
"Друзья, по распоряжению НЭК Укрэнерго из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей", - отметили в компании.
Компания поделила адреса в Киеве на три очереди, которым поочередно при необходимости будут ограничивать поставки света:
- 1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00,
- 2 очередь – с 12:00 до 16:00,
- 3 очередь – с 16:00 до 20:00.
Также из-за дефицита мощности поставки электроэнергии ограничили и в Киевской области, которую ДТЭК разделила на 2 очереди.
- 1 очередь – с 6:00 до 10:00, 14:00 до 18:00, 22:00 до 02:00;
- 2 очередь – с 10:00 до 14:00, 18:00 до 22:00, 02:00 до 06:00.
Напоминаем:
Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.
С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.