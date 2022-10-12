Во избежание отключений нужно уменьшить потребление электроэнергии на 25% – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отказаться от практики плановых отключений электроэнергии возможно при условии уменьшения ее потребления в период с 17:00 до 22:00 в целом по Украине на 25%.

Об этом он сказал на заседании правительства.

"Мы благодарны всем украинцам, которые вчера и позавчера вечером сознательно уменьшили потребление электроэнергии. Суммарно экономия составила 10%. Мы также благодарим мэров, председателей общин, которые ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления в общинах.

Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%.

Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой присоединиться к сознательному потреблению и в указанный период, с 17 до 22 часов, выключать внешнюю световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы. Такой ответственный подход позволяет нам минимизировать применение графиков отключения", – заявил премьер.

Он признал, что эта зима будет тяжелой.

"Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло.

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Мы со своей стороны вместе с местными властями накопили достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечиваем ремонты поврежденной инфраструктуры", - добавил Шмыгаль.

По его словам, сейчас готовность к отопительному сезону по стране более 90%. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

"Несмотря на достаточное количество энергоресурсов для прохождения этой осенью и зимой, призываем максимально их экономить. Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы. Речь не о том, чтобы сидеть в темноте.

Необходимо лишь снизить использование наиболее энергоемких приборов. Минимизируйте использование электроплит, электрочайников, электроинструментов, обогревателей и кондиционеров, духовок и утюгов, микроволновок, кофеварок, стиральных и посудомоечных машин", - призвал глава правительства.

"После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимы будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу", - резюмировал он.

Напоминаем:

Укрэнерго призывает экономить электричество не только вечером, но и утром.

В Киеве и области в среду, 12 октября, ДТЭК централизованно выключила свет из-за дефицита мощности.

Вечером во вторник, 11 октября, в Киеве и центральных областях снова применяются ограничения потребителей, но днем удалось обойтись без них.

С 11 октября компания ДТЭК Киевские электросети на ежедневной основе заранее будет обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

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Экономическая правда